Imballaggi meno inquinanti

Dai contenitori per liquidi a quelli per il cibo da asporto. Imballaggi che un tempo erano prettamente in plastica e che oggi, come ha chiesto l'Europa, vengono realizzati con altri materiali a minor impatto ambientale

Carlo Montalbetti, Direttore Generale del Consorzio Comieco, spiega che c'è stato un passaggio da imballaggi in plastica a carta o cartone che ha visto incremento del 30% negli ultimi due anni.

Industria e mondo della ricerca lavorano insieme per migliorare le caratteristiche degli imballaggi. E' così che sono stati ottenuti quelli con proprietà barriera, che hanno subito un trattamento superficiale o accoppiamento con altro materiale che permette di avere una proprietà barriera ad acqua, olio e anche ossigeno, dice Barbara Del Curto, docente alla Scuola di design del Politecnico di Milano

Servizio di Elena Cestino

montaggio: Fabio De Giovanni

sottopancia: Carlo Montalbetti, Direttore Generale consorzio Comieco

Barbara Del Curto, Scuola di Design Politecnico Milano