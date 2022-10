La pallavolo femminile di serie A1: Chieri capolista

Il terzo turno di A1 volley femminile si chiude con Firenze-Pinerolo. Il Bisonte Firenze è riuscito a centrare il primo successo stagionale contro la Wash4green Pinerolo che ha offerto poca resistenza cedendo 3 a 0.

Netta affermazione di Chieri in casa contro Macerata che si impone per tre set a zero. Tre successi in tre gare, come Novara e vetta della classifica per le chieresi. Cade, invece, tra le mura amiche Cuneo che cede a Casalmaggiore con lo stesso punteggio di 0 a 3. Mentre, come vediamo dalle immagini, al Pala Igor, il rullo compressore Novara aveva inflitto un secco 3 a 0 anche alla malcapitata Scandicci.