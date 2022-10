Zimbabwe, l'acqua che arriva dal sole

Servizio di Elena Scarrone

Le contadine di Chizumba cantano di gioia, attorno all'impianto di pannelli solari. E' l'unico in questa zona remota e arida dello Zimbabwe, a sud est del paese.

Una svolta per i 135 agricoltori, piu' della meta' dei quali donne, che lavorano nei campi coltivati a paprika, aglio, mais e fagioli.

L'acqua viene pompata dal fiume e raccolta in una grande vasca.

Grazie all'energia solare si irrigano i campi con un risparmio di acqua e manodopera. La stagione delle piogge si riduce ogni anno, la siccita' e' stata aggravata dai cambiamenti climatici.

L'impianto e' stato realizzato da Cesvi, organizzazione umanitaria di Bergamo, in collaborazione con il progetto europeo 1planet4all, a sostengo delle piccole comunita' rurali in grave difficolta' per le conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici.

Ci spostiamo verso il confine con il Botswana. Dall'alto l'aranceto di Shashe e' un appezzamento verde e rigoglioso fra campi aridi e bruciati dal sole.

L'acqua per l'irrigazione viene estratta dal letto del fiume completamente in secca, pochi metri al di sotto dell'alveo. Un progetto all'avanguardia.

Il progetto nato nel 2011 e' ormai avviato. 187 i contadini beneficiari, in gran parte donne.



La sede del consorzio, distrutta 10 anni fa da una tempesta tropicale e' stata ricostruta con fondi del comune di milano.

Tecnologia e agricoltura sostenibile. Nulla viene sprecato. Gli scarti delle arance, coltivate con fertilizzanti organici, tornano alla natura: cibo prelibato per i maestosi elefanti e i loro piccoli, per scimmie e facoceri.