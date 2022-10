Elba, il drone subacqueo per salvare la posidonia

Localita': Marciana Marina, Isola d'Elba

servizio di Federico Monechi

montaggio di Andrea Tomacelli

Interviste con: Alessandro Gianni' - responsabile campagne Greenpeace Italia

Matteo Bresciani - dip. ingegneria dell'informazione Universita' di Pisa -

Riccardo Costanzi : dip. ingegneria dell'informazione Universita' di Pisa

Prosegue la collaborazione tra il team di robotica subacquea del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa e l'ONG Greenpeace per il monitoraggio dei nostri mari e delle zone protette.

Questa volta il drone subacqueo Zeno è andato all'Isola d'Elba, per monitorare lo stato delle praterie di Posidonia Oceanica e trovare tracce di pesca di frodo.

Zeno è un robot subacqueo dotato di telecamere e scan sonar, in grado di navigare in maniera autonoma, perlustrando e acquisendo dati di ampi tratti di zone marine e costiere.