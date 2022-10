La fiera del tartufo di Alba, tra i preziosi tuberi

Entra nel vivo la Fiera Internazionale del tartufo bianco di Alba. “Time is up” il tempo è scaduto è il titolo della rassegna, in riferimento al clima e alla necessità di tutelare l'ambiente perchè non c'è più tempo da perdere.

La stagione è iniziata in ritardo, ad ottobre. I prossimi tartufi matureranno tra novembre e dicembre. La qualità è ottima e la fiera ha attirato visitatori da tutto il mondo alle prese con le contrattazioni. Al momento le quotazioni si attestano sui 500 euro l'etto.

servizio di Ludovico Fontana

intervista a Giancarlo Caratti tartufaio