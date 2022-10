Parla la mamma di Cristian: "Non si può morire così"

Un motivo futile, un paio di occhiali di marca che avrebbero cercato di rubargli. Poi il pestaggio, in pieno giorno, in stazione a Casale Monferrato. E nessuno che interviene. Ora a casa di Cristian Martinelli, a Morano, resta il suo cane. La madre e la sorella non si danno pace. Quella di venerdì - dicono - non era la prima volta che veniva aggredito.

Servizio di Manuela Gatti.

Interviste a: Marinella Pasini, mamma della vittima; Valentina Martinelli, sorella della vittima.