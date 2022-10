A Mirafiori la palestra e la musica sono "sospese"

Nella periferia di Torino l'iscrizione è “sospesa”. Non solo il caffè o il pranzo, dunque… i gesti di solidarietà si estendono anche ad altri ambiti della vita: a Mirafiori Nord chi se lo può permettere offre infatti un anno di palestra o un corso di musica a chi, dopo la pandemia e con il carovita, non se lo può più permettere.

L'idea è venuta a quelli della Cascina Roccafranca, una vera e propria fabbrica di solidarietà in un quartiere periferico dove, durante il Covid, 300 famiglie hanno chiesto aiuto per farsi pagare la spesa. Un aiuto economico, ma anche un supporto relazionale in un momento storico in cui - secondo i volontari - sono aumentati la rabbia, la sfiducia e la fatica.