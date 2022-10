Al Palavela il meglio del pattinaggio mondiale

servizio di Davide Lessi

Il Palavela di Torino, unico impianto ad aver ospitato Olimpiadi, Mondiali, Europei e Grand Prix, sarà protagonista per la terza volta in quattro anni di un

appuntamento del massimo circuito internazionale della disciplina, la finale del Grand Prix Isu di pattinaggio di figura, dall'8 all'11 dicembre.

"Inizia con questo Grand Prix di Torino un nuovo quadriennio che speriamo possa essere ricco di soddisfazioni per l'Italia - ha spiegato il presidente della

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Andrea Gios -.L'eredità olimpica di Torino è straordinaria e le sue strutture ,sono fondamentali per poter ospitare grandi eventi". ,Gios ha poi sottolineato la stretta sinergia che si è venuta a creare, in questi anni, con le istituzioni locali.

"Si sta generando una simbiosi tra città e grandi eventi - ha detto l'assessore allo sport del Comune, Domenico Carretta - ma non si fanno grandi eventi se non ci sono le strutture: Torino ha il lascito delle Olimpiadi che deve saper sfruttare". Per la Regione, l'assessore allo sport Fabrizio Ricca: "Questo è un evento di grande prestigio che conferma la validità dei nostri impianti e ribadisce che se Milano e Cortina avranno bisogno, noi saremo pronti".