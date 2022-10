Contro il caro energia Torino spegne anche la Mole

Torino spegne i suoi simboli. A causa della crisi-energetica, l'amministrazione Lo Russo sta varando un piano anti-bollette. Che significa limitare le accensioni notturne per i monumenti, a partire dalla Mole. Una misura che fa discutere cittadini e turisti.

Salve le “Luci d'Artista”, che stanno già installando in via Roma, a rischiare il prossimo Natale saranno le luminarie delle singole circoscrizioni. Ma dividere di più, è la misura che dovrebbe riguardare l'illuminazione notturna delle strade cittadine: il piano è quello di tenere acceso un lampione sì e uno no in certi viali: saranno Questura e Prefettura a dare l'eventuale via libera all'illuminazione alternata nelle strade.

Intanto posticipata a dopo il 17 ottobre l'accensione del riscaldamento negli uffici pubblici, in quelli comunali le temperature saranno anche abbassate di due gradi. Luci e calorifici: l'autunno della grande austerity è già cominciato.