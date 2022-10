Igor Volley in campo per l'ultimo appuntamento importante prima del campionato

La Igor Volley scalda i motori in vita del campionato, che partirà il 23 ottobre: parteciperà al Memorial Giampaolo Ferrari in programma sabato e domenica a Novara, giunto alla quinta edizione: in campo, oltre alla squadra di casa, anche Pinerolo, Cuneo e Mondovì, formazioni piemontesi di serie A1 e A2.

Un confronto in vista della prima partita della regular season, in programma domenica 23 alle 17 a Novara. In campo Igor e Cbf Balducci Hr Macerata.

Il prossimo incontro di Champions League sarà il 6 dicembre contro il Potsdam al Palaigor.

Nel servizio le voci di Paolo Ferrari, amministratore delegato Comoli Ferrari; Enrico Marchioni, direttore generale Igor Volley; suor Giovanna Saporiti, presidente Igor Volley