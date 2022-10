Lago Maggiore, hotel a rischio chiusura

La crisi energetica sta mettendo in difficoltà anche il settore alberghiero del lago Maggiore, con aumenti per gas ed energia fino al'800% rispetto al 2019. Il rischio è che le strutture decidano di chiudere prima della scadenza abituale, con ricadute sull'occupazione e sull'attrattività del territorio.

Il paradosso è che un emendamento al decreto Aiuti ter ha impedito di applicare una procedura in deroga per l'installazione in tempi rapidi dei pannelli solari per far fronte ai prezzi alti.

Interviste a Massimiliano Maroni, direttore hotel ‘Il Chiostro’, Gianmaria Vincenzi, presidente Federalberghi Vco, Antonio Zacchera, Zacchera Hotels