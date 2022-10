MotoGP: Bagnaia, leader del Mondiale

Un podio luccicante per 'Pecco' Bagnaia, che gli vale la leadership del Mondiale a solo due gare dal termine della stagione 2022.

Il Gran Premio d'Australia della MotoGp risveglia dolcemente l'Italia delle due ruote dal lungo letargo cominciato con il lento addio di Valentino Rossi, grazie alla gara bella e intelligente del pilota piemontese che non forza la sua Ducati per la vittoria, ma si accontenta di un terzo posto che lo lancia in testa alla classifica con 14 punti di vantaggio sull'ormai ex leader Fabio Quartararo.

servizio di Gianluca Gafforio