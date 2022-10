Crollano i prezzi, crescono le spese. Anche le castagne soffrono

Un'annata da dimenticare anche per i coltivatori di castagne. Un frutto tanto pregiato per le tasche del consumatore quanto iniquo per il produttore se paragonato alle fatiche della raccolta.

Prezzi medi piu bassi delle precedenti stagioni, affatto remunerative soprattutto per chi coltiva nelle zone montane.

Il borsino della castagna tra i banchi della Fiera nazionale del marrone è valutato tra un euro e 30-un euro e 20 al kg, per quelle di maggiore pezzatura. Fino a scendere a 50 cent per la produzione delle più piccole.

servizio di Chiara Pottini

intervistati Simone Marchiso, agronomo Coldiretti Enrico Nada, presidente Coldiretti Cuneo