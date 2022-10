Cara energia. Volti e racconti dal vortice della crisi

Mentre continuano a correre i prezzi di metano ed elettricità, artigiani, condomini, allevatori e comuni cercano come possono di far fronte alle spese quadruplicate e che rischiano di far abbassare per sempre serrande e contatori.

#Lucespenta è l'hashtag con cui potrete seguire l'approfondimento che la Tgr Piemonte dedica al caro energia per tutta la settimana

a cura di Chiara Pottini

montaggio Davide Mazzan