Covid, in aumento le infezioni in Piemonte

Trend in crescita in tutta l'italia. Ma i ricoveri restano stazionari



I dati del flusso ISS nella settimana dal 19 al 25 settembre evidenziano un'incidenza in aumento e pari a 241 per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente che era 188 per 100.000 abitanti. Anche nel periodo più recente censito nei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute si osserva un aumento (325 nel periodo 23/9/2022-29/9/2022 in confronto ai 215 casi per 100.000 abitanti nel periodo 16/9/2022-22/9/2022).



La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia d'età 50-59 anni con un'incidenza pari a 268 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente. Si osserva un notevole incremento di incidenza nella fascia di età 10-19 anni che passa da 145 a 251 casi per 100.000 abitanti. L'età mediana alla diagnosi è di 49 anni, in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. L'impatto sugli ospedali, è, al momento, limitato anche se c'è una stabilizzazione nei tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ed un lieve aumento nei tassi di occupazione in area medica.



Si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.