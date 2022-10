Rose e fiori fanno i conti con la crisi

Seconda edizione di Floreal - il Festival nel segno della sostenibilità e del ritrovato amore verso le piante alla palazzina di caccia di Stupinigi. Una settantina i vivaisti presenti.

Il settore è alle prese con rincari delle materie prime: terriccio, strumenti per irrigare, riscaldamento, plastica per i vasi. I produttori con tenacia aspettano tempi migliori. Per irrigare queste coltivazioni viene utilizzata la lana gocciolante che è raddoppiata. Produzione di un terzo a causa del calore estivo. lavoro doppio, raccolto di un terzo, materie prime aumentate

Le zucche sono aumentate di 30 centesimi. Gli aumenti di energia e materie prime, i trasporti, la corrente per irrigare. Gli aumenti sono stati del 20-40% rispetto allo scorso anno.

servizio di Laura Preite

montaggio di Giancarlo Raviola

interviste a

Giustino Ballato- presidente Società orticola del Piemonte

Graziella Tarricono- florovivaista

Giampiero Gauna- agricoltore

Giuseppe Ripepi- progettazione giardini