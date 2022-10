La volontà di tendere le mani. Storie e voci di solidarietà

Ci sono molti modi per raccontare il disagio sociale e la povertà. Noi vogliamo provare ad offrire il punto di vista di chi tende le mani in aiuto di chi è in difficoltà. Attraverso le tante forme di solidarietà che partono dal basso, in modo spontaneo, dai cittadini per aiutarne altri. Storie e volti che la Tgr racconterà per tutta la settimana nei nostri approfondimenti che potrete seguire sui social e il nostro sito con #manitese.

a cura di Chiara Pottini

montaggio Giab Luca Omaggio