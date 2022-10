I sei giorni di Torino tra horror e fantastico

L'incubo dell'Isolamento e la solitudine. Le paure che ci hanno lasciato i due anni di covid si riflettono nella cinematografia horror protagonista fino a domenica al cinema Massimo di Torino e poi Storie di youtuber e social media tra strane apparizioni e avvenimenti inspiegabili.



Oltre al concorso, il cui vincitore sarà annunciato nel pomeriggio di domenica ci sono le proiezioni di film cult come The blair witch project che hanno fatto registrare il tutto esaurito Grande attesa per l'incontro con l'illustratore e regista Dave Mckean. Sue le copertine di Sandman e il film Luna. Una panoramica a 360 gradi internazionale con le novità che arrivano dal nord europa e da oltre oceano come Terrifier 2, horror ai tempi di Halloween con un Art the clown fresco di resurrezione. Non manca uno sguardo al passato come nel caso dello svizzero Mad Heidi.

Servizio di Elisabetta Terigi

Immagini di Guido Cravero

Montaggio di Claudio Biasiotto

Intervista a

Massimiliano Supporta, direttore artistico