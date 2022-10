Prima nazionale per "Dulan La Sposa", regia di Valerio Binasco e testo di Melania Mazzucco

Valerio Binasco e la giovane Cristina Parku, due dei tre protagonisti di Dulan, la sposa. La trova senza documenti davanti alla casa che sta ristrutturando per andarci a vivere con la sua sposa, Mariangela Granelli. Le offre un pasto e un letto, ma tra i due scatta la passione travolgente che mette a repentaglio la sua piccola vita borghese



Lui, così viene chiamato Binasco nell'opera - come spesso accade in situazioni del genere - si sente in gabbia e di lì l'irreparabile. Il testo teatrale in prima nazionale al teatro Gobetti fino al 30 ottobre di Melania Mazzucco trae spunto da un suo viaggio in Asia che mise davanti la scrittrice l'immigrazione e lo sradicamento, temi che ancora non erano diventati cronaca quotidiana .

Servizio di Elisabetta Terigi

Immagini di Luciano Gallian

Montaggio di Beppe Serra

Interviste a Valerio Binasco, regista e attore e Melania Mazzucco, scrittrice