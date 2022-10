La Resurrezione di Gustav Mahler inaugura la nuova stagione dell'Orchestra Sinfonica della Rai

Un inno alla vita e alla musica. La potenza delle note più sublimi resa da 110 musicisti con 70 coristi del Teatro Regio e due solisti. Un sogno averli tutto insieme dallo scoppio della pandemia.

La bacchetta è quella del direttore emerito Fabio Luisi.



La scelta mahleriana è molto significativa per la storia dell'Orchestra Rai: eseguita nel gennaio 2006 per la riapertura dell’Auditorium Rai di Torino dopo otto anni di restauri, l’ultima volta nel 2020. Il concerto del 19 già tutto esaurito si potrà seguire in diretta su Radio3 Rai, su Rai5 e in streaming sul portale di RaiCultura. Replica giovedì 20.

