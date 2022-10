Si festeggia Halloween in tutto il Piemonte

Tantissime le iniziative in tutto il Piemonte tra feste all'insegna di maschere e zucche e iniziative per la notte dei santi.

Tra streghe, zucche e il classico dolcetto o scherzetto in Piemonte ce n'è per tutti i gusti.



Festa paurosa alla Casa teatro ragazzi di Torino dove stasera va in scena lo spettacolo di circo-teatro “Strizzacervelli” dell'artista e regista Milo Scotton. Protagonista il dottor Mattarelli per un Halloween di risate e acrobazie! Si festeggia anche alla mole antonelliana con l'apertura straordinaria del Museo del cinema fino alle 23 con l'invito ai visitatori di presentarsi in maschera. Per loro un programma di paura complice la mostra dedicata al maestro del brivido Dario Argento che stasera sarà alla Mole. Tra brividi paure e risate si festeggia anche al teatro Concordia di Venaria con uno show della regista Melina Pellicano che dopo "Broadway Celebration" porta sul palco 100 artisti per un viaggio di una notte tra le tenebre. La notte di Halloween sarà a suon di musica anche all'Hiroshima mon amour, allo spazio 211 e alla nave dei folli Chieri.

In tante iniziative ci sono anche le iniziative per i credenti, come al Monte dei Cappuccini di Torino.

Si festeggia però anche domani e fino al 6 novembre al bioparco Zoom a Cumiana: non solo giraffe e ippopotami, ma anche scheletri, zombie, fantasmi e streghe e sempre domani con al castello di Miradolo con un programma tra incantesimi e maschere per bambini dai 2 ai 5 anni.