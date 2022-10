In Piemonte è primavera, il Monviso senza neve

Caldo primaverile ovunque in Piemonte, anche in montagna è arrivata l'ottobrata anomala. Noi siamo andati nell'alta valle Po nei comuni di Ostana e Crissolo dove i fiumi sono al minimo e molte piante si sono seccate. Un caldo mai visto con gli animali che non scendono ancora dagli alpeggi.

Nel servizio le interviste a Silvia Rovere, sindaca di Ostana; Fabrizio Re, sindaco di Crissolo