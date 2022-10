Il covid frena

Il covid rallenta la corsa anche questa settimna con la conferma del calo dei casi in tutte le classi di età.

Raggiunto il picco, l'epidemia cominca la discesa. Scendono i positivi e scende anche il tasso di ospedalizzazione, che va finalmente sotto il dato nazionale.

Il report settimanale. I numeri.

Alla data del 24 ottobre l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari si attesta al 10,9%, sotto il valore nazionale - 11,2%- e quella delle terapie intensive all'1,9% , il dato italia è 2,3%, mentre la positività dei tamponi è al 9%. La provincia che registra maggior numero di casi, esclusa Torino è Cuneo, seguita da Alessandria.

La variante prevalente omicron 5. Nella settimana appena trascorsa i positivi sono stati poco più di 24 mila a settimana, 5mila in meno rispetto al report della settimana prcedente.

Scende l'incidenza dei contagi ogni centomila abitanti da 690 del periodo 10-16 ottobre ai 572. Ed è in diminuzione in tutte le fasce di età l'incidenza dei contagi In età scolastica. -18,2%.

Il bollettino del 25.10

Quanto ai dati dell'ultimo bollettino si contano 4822 positivi. Nei reparti ordinari sono 717 i degenti, -26 rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva 10 (-2 ) con un'occupazione dei letti pari al 1,6%. Due le vittime.

servizio di Maria Valeria Vendemmia

montaggio di Paolo Monchieri