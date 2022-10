La scelta del Comune: "Pellerina l'area ideale per l'ospedale Torino nord ovest"

Per il Comune è la Pellerina è il posto giusto dove dovrebbe sorgere il nuovo ospedale di Torino Nord ovest che sostituirà il Maria Vittoria, 500 posti letto per un costo di 185 milioni di euro. La notizia trapelata attraverso fonti stampa nei giorni scorsi è stata ufficializzata dal primo cittadino in sala della trasparenza dopo il confronto con la regione sugli esiti delle analisi tecniche.

Il criterio utilizzato da Lo Russo per identificare l'area idonea è stato soprattutto quello della disponibilità pubblica. In particolare la zona tra corso Regina Margherita, corso Lecce e corso Appio Claudio, al posto dei giostrai, con i quali assicura si avvierà una discussione attraverso anche le circoscrizioni.

La valutazione del Comune è stata consegnata alla Regione che ora dovrà fare le proprie valutazioni e restituisca l'esito sulla base delle considerazioni di carattere sanitario e di edilizia sanitaria. entro fine novembre la localizzazione.

L'ospedale previsto inizialmente per 400 posti è stato rivalutato dalla regione per 500 totali per compensare i tagli della nuova ridefinizione del parco della salute.