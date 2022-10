Torinesi contro pinerolesi, due arresti e sei denunciati

Uno, due , tre... fino a otto colpi di spranga. Si vedono bene. In otto così sembra contro uno... a mani nude, con mazze di legno e con una spranga.

Sono le immagini della rissa avvenuta mercoledì pomeriggio nei giardinetti nei pressi della stazione di Pinerolo, normalmente usati dai bambini, fra due bande contrapposte, torinesi contro pinerolesi.

Alla cui origine ci sarebbe forse una partita di droga non pagata, su cui indagano i carabinieri di Pinerolo arrivati sul posto durante la rissa.

In manette sono finiti due stranieri maggiorenni per rissa e resistenza a pubblico ufficiale, mentre altri sei minorenni sono stati denunciati, tre stranieri per entrambi i reati e tre italiani solo per rissa.

Quelli di Torino si erano dati appuntamento sulle chat e poi arrivati alla stazione si erano spostati per picchiare la fazione opposta nei giardinetti pubblici.

L'arrivo dei carabieri allertati dai passanti e dai passeggeri ha determinato il fuggi fuggi generale.

la vittima finita in ospedale è stata dimessa in giornata.

servizio di Maria Valeria Vendemmia

montaggio di Claudio Biasiotto