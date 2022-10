Elon Musk: Starlink ha garantito all'Ucraina web gratis contro gli hacker russi. Ma ora costa troppo

E' stata una delle armi più potenti offerta all'Ucraìna dall'inizio dell'invasione russa. Il sitema di satelliti Starlink messo a disposizione dalla società Space X di Elon Musk ha garantito al paese la connessione internet, anche quando gli hacker russi hanno censurato e oscurato le comunicazioni tradizionali via web. Appena dopo l'inizio della guerra, Musk ha donato governo ucràino 20mila piccole antenne per connettersi al segnale degli oltre 2mila mini satelliti che il magnate sudafricano aveva mandato in orbita a 500 kilometri di altezza negli ultimi anni. Grazie a Starlink l'Ucraìna si è difesa, e ha mostrato al mondo le immagini di un paese devastato. Il progetto è di per sè ambizioso, e prevede in futuro oltre 42mila satelliti - 15 volte tutti quelli esistenti oggi - che avvolgano il globo terrestre con una rete di raggi laser, per garantire un segnale internet istantaneo anche alla zona più remota, non coperta da rete cellulare o cavi sotterranei, e senza i ritardi di segnale dei grandi satelliti tradizionali che già forniscono connessioni web. L'accesso gratuito a Starlink ha consentito alla popolazione ucràina di rimanere connessa, e al suo esercito di localizzare e anticipare le mosse dell'invasore russo. Ma ora tutto ora è a rischio, per una questione di soldi. Musk ha dichiarato che le spese pagate finora dalla sua società - 80 milioni di dollari - andranno d'ora in poi sostenute dal governo americano. In una lettera al Pentagono, il magnate parla di decine di milioni di dollari al mese, 120 entro fine anno, e altri 400 se il conflitto dovesse prolungarsi per tutto il 2023. Starlink, circa 150mila utenti nel mondo, al di là dei dubbi su rischio collisioni e detriti spaziali, e delle polemiche sul disturbo alle osservazioni astronomiche, è un sistema che funziona. Ora la domanda è chi pagherà per continuare a tenere acceso Starlink in Ucraìna?