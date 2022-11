L'Appello dell'Archivio storico Olivetti: "Salviamo la biblioteca Soavi"

Fu Giorgio Soavi, scrittore, poeta e giornalista. Art director della olivetti, anima di un'intensa attività culturale che distinse la fabbrica di macchine per scrivere.

L'associazione Archivio Storico Olivetti, cuore dell'azienda che guardava all'uomo in un connubio profondo con la cultura, lancia un appello per acquistare almeno una parte della biblioteca appartenuta a Soavi che rischia di andare perdura per sempre. Una sottoscrizione attivata attraverso la Rete del dono.

Occorrono almeno 18mila euro e ogni più piccolo contributo è prezioso.