Arriva la app per la donazione degli organi: Digital Aido

L'Associazione italiana per la donazione di organi (Aido), festeggia i 50 anni dal primo trapianto in Italia. Al teatro Politeama di Bra, nel Cuneese, una cerimonia per ricordare il cammino fatto fin qui.

Per dare il proprio consenso al trapianto di organi, oltre al metodo tradizionale, esiste ora anche l'applicazione Digital Aido, scaricabile dal sito digitalaido.it.

Nel servizio, le interviste a:

Patrizia Gentile

Paziente che ha ricevuto un trapianto

Direttore generale Centro nazionale trapianti

Presidente sezione Aido Cuneo

Presidente Aido Piemonte



Immagini di Guido Cravero