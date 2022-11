Arturo Brachetti si è raccontato a 360 gradi

Sabato alle 12.55 su Rai Tre torna Petrarca. Dal museo della radio e della televisione di Torino il performer Arturo Brachetti si è raccontato come re del trasformismo ma anche come narratore. Suo l'audiolibro “Diario di una signorina snob”. Ai nostri microfoni ha raccontato come ha dato voce alla comicità di Franca Valeri.

In tema di trasformazioni, da Lucca il popolo dei Cosplayers a Lucca Comics, la fantasia di Tullio Pericoli ha dato vita alle figure de "Il digiunatore" di Franz Kafka, mentre a Napoli lo scrittore Manlio Castagna da la ricetta per scrivere romanzi fantasy di successo.