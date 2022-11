Bologna-Torino, le probabili formazioni. E Juric stuzzica Pellegri

Bologna-Torino, le probabili formazioni. Squadra vincente, non si cambia. Ivan Juric fa proprio il vecchio adagio, e contro il Bologna dovrebbe riproporre lo stesso 11 vittorioso contro il Milan. In difesa Buongiorno favorito su Rodriguez. Lì davanti, fiducia a Vlasic, Miranchuk e Pellegri. “Sono contento di questi tre”, ha detto Ivan Juric. “Ma sono contento anche di Radonjic. Non è una bocciatura la sua, penso che in certe partite ci potrà essere molto utile per le sue caratteristiche”.

Pellegri? “Deve migliorare, siamo al 10%”

Ma Juric sprona, soprattutto, Pietro Pellegri. “Lui ha grandi potenzialità, oggi è al 10%. Deve migliorare in tutto, ad oggi siamo a livelli bassi, ma bassi davvero. Deve migliorare nello stop, col sinistro, nella gestione delle situazioni. Ma nella squadra è l'unico che può diventare un top”.

Thiago Motta e Milito, loro al top

Top come l'ex compagno di squadra Thiago Motta. “Lui e Milito, che giocatori. Hanno influito tanto su di me. Thiago Motta, poi, non avrei mai pensato facesse l'allenatore. Sapete, era un po' un pazzo. Ma aveva un talento straordinario. Ricordo una volta, veniva da un infortunio con due mesi di stop, Gasp lo chiamò a palleggiare in allenamento. Lui lo fece, con noi. Silenzio. Avevamo visto un extraterrestre”.

Così il Torino

La probabile formazione del Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri.

Così il Bologna

La probabile formazione del Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic.