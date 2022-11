Caccia al piromane di Villastellone

Il giorno dopo il furioso incendio che ha devastato alcuni capannoni e un cascinale nella zona industriale di Villastellone, nel torinese, è caccia al piromane. Sul fronte inquinamento, gli esami sono in corso, ma per l'Arpa, ad oggi, non ci sarebbe alcuna preoccupazione.



servizio di Caterina Cannavà

voci

Domenico Ristaino

vicesindaco Villastellone

Alberto Maffiotti

ARPA Piemonte