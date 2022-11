Torna il Carnevale di Ivrea dopo due anni di stop

Era il 23 febbraio del 2020. Il carnevale era stato più forte del covid ma dopo la battaglia delle arance nelle piazze, con 7000 aranceri, lo stop e il mesto addio della mugnaia, Paola Gregorutti, che in lacrime abbandonava il suo ruolo di eroina che lotta per la libertà, in piazza Palazzo di Città. Il triste addio segnava l'inizio di un dramma: la pandemia avrebbe morso e mietuto vittime in tutta italia, sarebbe arrivato il lockdown.

Dopo questi anni di sospensione il Carnevale di Ivrea tornerà nelle piazze, con i suoi 50 carri da getto e le migliaia di aranceri. Dal 16 al 21 febbraio 2023 riporterà la voglia di rinascita in questa battaglia simbolica di lotta del popolo, rappresentato dalle nove squadre a piedi contro il tiranno. Un ritorno alla normalità che inizierà già il sei gennaio con l'uscita dei pifferi, che in queste sere stanno provando le musiche che allietano la manifestazione. Carnevale che fu interrotto per la prima volta nel 1960 con la morte di Adriano Olivetti.

Servizio di Federica Burbatti, montaggio di Giada Pigureddu.