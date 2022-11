Cinghiali in città, incontro ravvicinato al circolo Eridano

Ne abbiamo parlato spesso nei giorni scorsi. Il problema dei cinghiali. Un telespettatore ci segnala la presenza al circolo Eridano di corso Moncalieri a Torino di un grosso esemplare, che penetra nel parco della struttura rompendo la rete di recinzione. "Si è avvicinato all'ingresso del ristorante e per fortuna nessuno degli avventori era all'esterno", ci scrive. Chiedendosi, non avendo ricevuto risposte dagli uffici contattati, quale sia l'autorità preposta a intervenire in questi casi.



Problema ancora più annoso, quello delle barriere architettoniche. Siamo a Torino, quartiere Borgo Vittoria. In via Gandino il passaggio pedonale e le carrozzine vengono di fatto bloccate da un ostacolo che non ti aspetti: lo sparti traffico.



Chiudiamo come sempre in bellezza. Finalmente, dopo tanta attesa, i panorami tornano a imbiancarsi. Questo tramonto tra il Corno Stella e la Catena delle Guide, in Alta Valle Gesso è stato fotografato da Gianni Abbà di Borgo San Dalmazzo.