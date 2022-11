Cinquecento giorni di panchina per Juric, vuole battere la Roma per festeggiare

Cinquecento giorni di panchina granata per Juric, di questi tempi già un risultato in una categoria pagata da extraterrestri ma pronti a essere cacciati, Ivan Juric festeggia con un toro più debole sulla carta ma se batte la roma si presenta con 5 punti in più dello scorso anno e affronta un allenatore Mourinho di cui il giovane Juric studiava i libri qualche anno fa e infatti della roma sull'orlo di una crisi di nervi e di muscoli dice che ha disputato buone partite ma è stata sfortunata.

Conferma il soggiorno in infermeria di Pellegri, mentre Sanabria si è allenato una settimana e potrebbe giocare altrimenti in campo quel fluttuare di mezze punte fantasisti e anarco-attaccanti visto con Vlasic, Miranchuck Radonjic visto con la Sampdoria, sull'idea un po visionaria di far giocare insieme Radonich Vlasich Miranchiuk e una punta, Juric risponde oracolando su moduli e moduli

Come tutte le squadre con giocatori che vanno in nazionali che disputano fra Pochi giorni il mondiale nel caso del toro Milinkovic, Lukic, Radonic Rodriguez e Linetti, ci si domanda se soffriranno di “Mundialite” cioè di paura di infortunarsi giocando con la Roma e finendo per saltare il mondiale, Juric si fa dei pensieri, ma assicura che non toglierà dalla formazione chi andrà al Mondiale.