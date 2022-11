Conquistata l'Europa League, la Juve punta sul campionato

All'Europa si tornerà a pensare a febbraio quando arriveranno i sedicesimi di Europa League. Sventato il pericolo di dire addio anzitempo a tutte le manifestazioni continentali, la Juve ha ora il dovere e la possibilità di concentrasi sul campionato dove l'obiettivo non può che essere il riavvicinamento al quarto posto. Uno scenario che Max Allegri ha iniziato a disegnare nell'immediato dopo gara del Paris Saint Germain.

Una prospettiva rafforzata dai numerosi rientri che rendono meno corta la coperta a disposizione del tecnico. Se per vedere Chiesa al massimo della forma sarà comunque necessario attendere il prossimo anno, già domenica contro la squadra di Inzaghi torneranno a disposizione Vlahovic, Bremer e Di Maria. Uomini che sarebbero stati preziosi nello sfortunato cammino di Champions e il cui recupero può far crescere le ambizioni stagionali dei bianconeri.

E i recuperi creeranno anche qualche sano problema di abbondanza a Allegri: Miretti e Fagioli non hanno sfigurato di fronte alla corazzata parigina e la loro è una candidatura forte sul futuro bianconero.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio Giancarlo Raviola