Cuneo in lutto saluta per l'ultima volta Amilcare Merlo

Lutto cittadino a Cuneo per i funerali di Amilcare Merlo, imprenditore che ha segnato un'epoca per l'industria cuneese, con lo sviluppo di una azienda metalmeccanica diventata la più grande in città e traino per l'economia della Granda. Merlo, Cavaliere del Lavoro, è morto all'età di 87 anni.

Nel servizio l'intervista a Ferruccio Dardanello, ex presidente della Camera di Commercio di Cuneo