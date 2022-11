I Cuochi della Mole festeggiano 300 anni di storia

L'Associazione provinciale Cuochi della Mole è l'unica riconosciuta dalla Federazione Italiana Cuochi per dare continuità ad un passato così significativo, 300 anni, di storia, I piatti della tradizione culinaria piemontese per l'occasione vengono elaborati con tecniche innovative.

Una celebrazione con lo scopo di diffondere e far conoscere sempre più alla cittadinanza la professionalità della figura dei cuochi e delle cuoche attraverso la divulgazione della ricchezza della cultura enogastronomica e delle tradizioni che Torino e la nostra Regione possiedono



E' stata anche l'occasione per celebrare i 300 anni di storia dalla fondazione dell'Associazione Cuochi di Torino celebrando i piatti della tradizione culturale torinese e ripercorrendo la storia enogastronomica,

Nel pomeriggio una interessante visita alle cucine reali situate nei sotterranei dell'ala di levante del Palazzo Reale, restituite al pubblico in seguito a un accurato lavoro di restauro.

Nella giornata è stata preparato e assemblato un omaggio celebrativo.

La festa è stata resa possibile grazie anche al patrocinio della Città di Torino e della Regione Piemonte

Servizio di Camilla Nata; montaggio di Elisa Pozzati

Interviste a: Sergio Boero, docente Ist. alberghiero Colombatto; Paolo Chiavarino, assessore Commercio Torino; Raffaele Trovato, presidente “Cuochi della Mole”