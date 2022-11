Schermi distrutti in stazione e biciclette che diventano pattumiere

Inciviltà e vandalismo negli spazi comuni delle città al centro delle vostre segnalazioni. Cominciamo con la stazione di Piscina, a mandarci queste immagini è Laura Mollar di Cumiana che si chiede come qualcuno possa divertirsi a distruggere il patrimonio di tutti.

Ed ecco anche in queste foto il segno del passaggio di chi non ha per nulla a cuore il bene pubblico, anzi sembra volerlo rovinare di proposito. Bici in condivisione ridotte così, siamo in via San Paolo a Torino.

Protagonista della terza immagine una "margherita con aria gelida alle terme di Valdieri", come la definisce la telespettatrice Rosa - non poteva chiamarsi altrimenti - che ce la manda.