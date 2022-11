Una famiglia di cinghiali a spasso nei pressi della basilica di Superga

Un tema ricorrente dei vostri video, una numerosa famiglia di cinghiali, affatto impauriti dalla presenza di un essere umano, scorrazza vicino alla basilica di Superga. Sono davvero tanti, ci sono dei cassonetti, con tutta probabilità stavano cercando delle provviste…grazie a Brigido per questo video.

Sono molte anche le segnalazioni che ci state inviando in queste settimane di veicoli abbandonati, la foto di Saverio da Torino. Sono 3 anni e più che questo rottame di camper staziona in via Villa della Regina a Torino ed in prossimità della villa stessa, occupando pure il posteggio a pagamento. La villa è meta turistica e lo scempio è sotto gli occhi di tutti. Perché non viene rimosso? si chiede il nostro telespettatore.

Chiudiamo con le foto che ci ha mandato Milena Baudino. La sua passeggiata nelle Langhe, vicino a Barolo, tinte e atmosfere tardo autunnali che ci trasportano di nuovo dalle parti di andrea vuolo. per capire che cieli, e che meteo, avremo domani