Dario Argento: La mia Torino non mi delude mai

Serata speciale tutta dedicata al brivido al Museo del Cinema di Torino: per festeggiare Halloween il pubblico è arrivato con travestimenti e costumi. In occasione della grande mostra in corso dedicata a Dario Argento, proiezione in anteprima di un documentario sulla sua vita. Un filmato in cui si racconta in prima persona, ripercorrendo la sua carriera. All'evento era presente anche il regista, che ai nostri microfoni dice: “La mia Torino non mi delude mai”.

Servizio di Maria Elena Spagnolo

Immagini di Luciano Gallian

Con intervista a Dario Argento, regista