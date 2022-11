Degrado in Barriera di Milano: abbandono rifiuti in strada

Se nel resto di Torino si ricicla al 53 % c'è un quartiere, in città, dove la differenziata è solo al 28%. E' Barriera di Milano dove sono state installate le nuove ecoisole che arriveranno a 200 in tutto. Sebbene siano ancora aperte, il problema dell'inciviltà di chi abbandona i rifiuti in strada è ancora ingombrante.

Nel servizio, le interviste a Valerio Lomanto, presidente VI circoscrizione e Flavio Frizziero, responsabile raccolte Amiat, gruppo Iren.

Montaggio di Paola Bovolenta