In Piemonte sono in calo i percettori di reddito e pensione di cittadinanza. Lo dice l'osservatorio Inps, mentre chi si occupa delle persone in difficoltà chiede interventi più incisivi.



Nel servizio, le interviste a:

- Alessandro Vocale, Engim Artigianelli Torino

- Wally Falchi, Caritas Torino

Immagini di Lucian Gallian