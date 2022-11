Eduscopio 2022, il covid penalizza istituti tecnici e professionali

Eduscopio 2022 è la piattaforma sull'orientamento scolastico della Fondazione Agnelli e ha tutti i dati aggiornati sulle scuole secondarie che meglio preparano gli studenti dopo il diploma agli studi universitari oppure alla scelta della prima occuazione.

Per l'edizione 2022 sono stati analizzati un milione e 289 mila diplomati italiani di settemila e 700 scuole, in tre bienni scolastici, dal 2016 al 2019.

Novità assoluta per Eduscopio è che la prima volta sono stati valutati gli effetti della pandemia.

Il covid sembra non avere mutato i criteri per la valutazione dell'università, mentre, nella sezione lavoro, istituti tecnici e professionali, hanno visto un aumento di diplomati in cerca di una prima occupazione.

Tra i licei torinesi, primo posto per D'Azeglio, tra i classici il Galileo Ferraris, tra gli scientifici tradizionali il Maria Ausiliatrice, tra i liceo di scienze umane lo Spinelli. Il rendimento all'Università è stato uno degli indici presi in considerazione.

Tra i tecnici e professionali, sempre del capoluogo, al primo posto l'Agnelli, anche se il tasso di occupazione è sceso dall' 87 al 79 per cento rispetto all'anno scorso; e tra i professionali e per i servizi primo posto per l'alberghiero Colombatto. Per la sezione lavoro è stato preso come indice di riferimento un'occupazione di almeno sei mesi entro i due anni dal diploma.

Il commento della Fondazione Agnelli in fatto di scuola è che si attende, dice il Direttore Gavosto, la riforma della scuola, prevista dal PNRR. Al momento Eduscopio è l'unico strumento specifico a disposizione delle famiglie e degli studenti.

Servizio di Noemi Romeo

Montaggio: Cristiano Gaviglio