Al tribunale di Torino la causa sull'eredità Agnelli

Una causa civile che potrebbe avere conseguenze sugli assetti di società e partecipazione per quasi 30 miliardi di euro. E' quella che vede contrapposti Margherita Agnelli ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann: oggetto del contendere l'eredità di Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato, e madre di Margherita. Un patrimonio che è stato destinato interamente ai tre nipoti, escludendo Margherita e i suoi altri cinque figli, quelli avuti con il secondo marito Serge de Pahlen.

Se le richieste di Margherita fossero accolte, ci potrebbero essere impatti sugli assetti della cassaforte di famiglia, la Dicembre società semplice e a cascata su tutto il gruppo Exor e le varie società controllate, da Stellantis a Ferrari, da Juventus a Gedi. Cioè una partecipazione del valore di circa 4,6 miliardi che governa un impero da quasi 30 miliardi. E di cui Margherita vuole il 50%.

La causa è stata intentata al tribunale di Torino perché, secondo le carte e le ricerche effettuate dalla figlia dell'avvocato, è in Italia che Marella avrebbe trascorso la gran parte del suo tempo nell'ultima parte della sua vita. Secondo gli avvocati degli Elkann invece la questione dovrebbe essere discussa in Svizzera, dove era la Caracciolo aveva la residenza, e dove tra l'altro una causa è già in corso.