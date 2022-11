Il fascino dell'autunno nei colori del foliage

Un giro in mongolfiera è forse l'idea più singolare, in silenzio tra le nuvole, per un colpo d'occhio straordinario su vigneti e castelli con lo sfondo della prima neve sulle Alpi. Le dolci colline della Langhe sono sempre spettacolari, anche quando il tempo della vendemmia è ormai al termine e i filari ordinati si preparano al letargo invernale.

Ultimi giorni anche in Piemonte per il foliage, da nord a sud, lo spettacolo delle foglie che si colorano di giallo, rosso e arancione in questa stagione dalle mille sfumature. E' il fascino dell'autunno, tra parchi, oasi, valli, sentieri e borghi storici. C'è chi non si accontenta di una passeggiata e decide di immergersi direttamente nel bosco, nelle case sugli alberi, come a Serra di Pamparato a 900 metri di quota, nel silenzio della natura.

