Gigi D'Alessio fa cantare il teatro Colosseo: "Torino mi accoglie sempre a braccia aperte"

“Torino mi ha sempre accolto a braccia aperte. Non vedevo l'ora di tornare qui, tra tutta questa bella gente”.

Incontriamo Gigi D'Alessio dietro le quinte del suo concerto al Teatro Colosseo di Torino. In 1.500 non hanno mancato l'appuntamento con il cantante di Napoli, che inanella tutti i suoi pezzi più celebri per festeggiare i 30 anni di carriera.