I colori della fede a Cuneo, in mostra Tiziano, Tintoretto e Veronese

E' la Venezia rinascimentale con i tre grandi maestri del colore, Tiziano, Tintoretto e Veronese, 5 pale d'altare escono insieme, per la prima volta dalla serenissima, per arrivare nel complesso medievale di San Francesco a Cuneo. Le opere si possono ammirare in un allestimento unico, Capolavori nati sotto l'influsso di potenti committenti. L'annunciazione di Tiziano, la crocifissione di tintoretto, la resurrezione di veronese. L'allestimento grazie al mecenatismo di intesa san paolo e fondazione CRC.

Nel servizio le interviste a: Giovanni Carlo Federico Villa, curatore mostra; Gian Maria Gros Pietro, presidente IntesaSanpaolo; Ezio Raviola, presidente Fondazione Crc; Don Gianmatteo Caputo - curatore mostra