Il difficile accesso alla Casa di cura San Camillo

Ecco le segnalazioni della giornata.

Ci ha scritto Maria Angela Alasia per segnalare quello che definisce un grave disservizio, per poter accedere alla casa di cura San Camillo in strada comunale Santa Margherita 136 a Torino ci dice la telespettatrice c'è un'unica strada percorribile a piedi ma è in queste condizioni. Abbiamo contattato il comune. I lavori sono cominciati - ci ha risposto l'assessorato alla viabilità - e nei prossimi giorni verranno completati con la posa del cemento sulla scalinata. E' stato anche richiesto l'intervento dell'Amiat per la rimozione del fogliame.

Non solo in periferia non si fa manutenzione, ci segnala un'altra telespettatrice, Federica Peirone. Anche nella centralissima via Andrea Doria angolo via Lagrange a Torino, le panchine andranno a pezzi se non verrà data una mano di impregnante. Possibile che chi di dovere non lo noti, si chiede.

Chiudiamo con una immagine dell'autunno con uno scatto realizzato lungo la Dora inviata dal nostro telespettatore Andrea in cui si vedono tutti i colori di questa splendida stagione.