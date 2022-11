Toro meno aggressivo ma con più punti dell'anno scorso. E qualche rimpianto

Un Toro che fa meno gioco ma blocca quello degli avversari, con la Roma è andata bene, mentre lo scorso anno i granata hanno fatto all'Olimpico 14 tiri e 70 per cento di possesso palla, quest'anno solo 4 volte al tiro e possesso di palla alla pari. Ma lo scorso anno con 14 tiri e settanta per canto di possesso palla, avevano perso 1 a 0. Fa discutere il rigore sbagliato da Belotti contro la sua ex squadra