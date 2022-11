Il Toro perde Lukic: fuori contro la Samp

servizio di Davide Lessi

Dopo la sconfitta di Bologna, il Toro è di nuovo a caccia di riscatto. Ma Juric non vuole sentire parlare di un approccio sbagliato e difende i suoi giocatori: “I ragazzi sono splendidi - dice nella conferenza della vigilia-. Dall'inizio dico che ho un gruppo di una volontà di lavorare pazzesca, cioè fanno di tutto.” E servirà una squadra attenta per affrontare la Sampdoria, penultima in classifica ma non per questo meno temibile secondo il tecnico croato: "Hanno grandi giocatori, per questo noi dovremmo essere tutti al 100 per cento"

Possibile un turnover in vista del vicino impegno di domenica contro la Roma. Nell'ultima sessione Lukic non si è allenato per un problema muscolare e difficilmente sarà a disposizione. La sorpresa potrebbe essere invece Pellegri: l'infortunio rimediato a Bologna è risultato meno grave del previsto. E così il Toro potrebbe riavere un centravanti di ruolo. Mercoledì ultimo allenamento di rifinitura, poi i convocati: alle 20.45 si gioca.